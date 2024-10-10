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В МИД РФ прокомментировали заявления Пентагона об ограничениях на удары вглубь России

Рябков: решение США запретить удары вглубь РФ не меняет оценку Москвой ситуации

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Заявление Пентагона о том, что Вашингтон оставляет в силе ограничения на удары ВСУ вглубь России, ничего не меняет в оценке Москвой сложившейся ситуации. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого передает ТАСС.

«Вчерашние сообщения ничего не меняют в этой нашей оценке», — заявил он, подчеркнув, что России нужны не какие-то сигналы, а свидетельства того, что приходит понимание бесперспективности курса на безоглядную поддержку «киевских клиентов».

Также Рябков предупредил, что потакание Соединенными Штатами разрушительным фантазиям Украины чревато скатыванием Запада к полномасштабному конфликту с Россией. До этого он сказал, что основы для переговоров между Россией и Соединенными штатами по стратегической стабильности на сегодняшний день нет из-за враждебной политики Вашингтона. По его словам, вероятность вооруженного столкновения России и США зависит от дальнейших шагов Вашингтона, но Москва предостерегает от эскалации.

Ранее в России заявили о росте уровня ядерной угрозы.

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