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В Госдуме назвали ключевой пункт так называемого «плана Зеленского» роковым для Украины

Депутат Белик предупредил, что вступление Украины в НАТО погубит страну

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uma.gov.ru/Wikipedia

Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал ключевой пункт так называемого плана президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающий вступление в НАТО, роковым шагом для республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый пункт этого «плана победы» предусматривает приглашение Украины в НАТО, поскольку в Киеве полагают, что вступление в альянс стало бы реальным шагом к миру.

По мнению Белика, этот шаг погубит Украину, и на ее руинах Запад продолжит свою игру. Депутат считает, что западные политики постоянно манипулируют установкой «Украина в НАТО», используя погруженную в хаос страну для сведения геополитических счетов с Российской Федерацией.

Парламентарий отметил, что официальное принятие Украины в Североатлантический альянс будет означать не опосредованное, а самое прямое участие стран организации в защите республики, воевать за которую члены военно-политического блока не собираются.

Одно дело оказывать военную помощь, совсем другое — самим брать в руки оружие, в любом случае только внеблоковый статус Украины соответствует требованиям России, подытожил Белик.

Ранее политик объяснил, что общего между «планом победы» Зеленского и небесной сотней.

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