Лукашенко пожелал Путину больших побед

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным высказал пожелания ему и народу РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«Я желаю вам, прежде всего, россиянам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых больших побед», — сказал Лукашенко.

9 октября состоялась встреча Путина и Лукашенко в Москве. В ходе нее президенту Белоруссии вручили высшую награду РФ — орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Отмечается, что белорусского лидера наградили за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией. Также белорусский лидер удостоен ордена за заслуги в укреплении дружественных связей между народами и большой личный вклад в создание и эффективную работу Союзного государства.

Путин во время переговоров с Лукашенко отметил, что последний многое сделал для развития сотрудничества двух стран.

Ранее Лукашенко назвал вопросом времени возвращение Украины в «семью СНГ».