Почти треть деклараций украинских чиновников, которые уже подверглись проверке, содержит неверные сведения об их доходах и имуществе. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального антикоррупционного бюро Украины и сервиса «Опендатабот», пишет местное издание «Экономическая правда».

В материале отмечается, что до 11 сентября 2024 года государственные служащие на Украине успели подать 1 246 435 деклараций. При этом специалисты выявили ошибки в данных, представленных в 30% проверенных документов.

Общая сумма «забытых» чиновниками доходов составила чуть больше 1,8 млрд гривен (порядка $44 млн). По информации журналистов, в среднем в каждой недостоверной декларации были указаны ошибочные данные на сумму 15 млн гривен (около $364 тыс.).

Из публикации следует, что после проверки было исправлено 11% или более 134 тыс. деклараций. Сведения о том, привлекались ли авторы недостоверных документов к какой-либо ответственности, в статье отсутствуют.

5 октября лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал власти страны прекратить финансировать Украину из-за повсеместной коррупции. Он выразил уверенность, что Киев не должен получить от Парижа «ни одного евро».

Ранее на Украине пойманный на взятках чиновник лег на кровать, чтобы погладить изъятые в ходе обысков деньги.