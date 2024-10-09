В МИД РФ прокомментировали сотрудничество в сфере ИИ в мире

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе форума этики в сфере искусственного интеллекта заявила, что Россия делает все возможное, чтобы тема искусственного интеллекта в мире тяготела к сотрудничеству. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Захаровой, сегодня просматривается тенденция, указывающая на то, что разработка норм в сфере ИИ будет подвержена конкурентной борьбе «по современным западным образцам».

«Мы делаем все для того, чтобы вернуть эту ситуацию ... в традиционно правовое русло и <...> чтобы все таки тема искусственного интеллекта в международном пространстве стала… по крайней мере, тяготела к сотрудничеству и взаимодействию и не свалилась в пике», — поделилась Захарова.

До этого руководитель проектов лаборатории ГИС Института ИИ МФТИ Алексей Самосюк рассказывал, в 2024 году Нобелевская премия по физике была присуждена Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за разработку методов машинного обучения, и именно они легли в основу текущей ИИ-революции.

Ранее стало известно, что 43% столичных бизнесменов используют в работе ИИ.