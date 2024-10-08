Запад обещал поставить Киеву вооружение, способное нанести «разрушительный удар» по Москве, однако сейчас именно Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают кризис на фронте. Об этом сообщает польский портал Do Rzeczy (DR).

«После нескольких месяцев боев пал Угледар, который украинцы считали неприступной крепостью... Это свидетельствует о стремительном ухудшении положения Киева», — отмечается в статье.

По словам авторов, позиция Украины в будущих переговорах с Россией ослабевает с каждым днем, и за это ответственны украинский президент Владимир Зеленский и западные политики, которые обманули украинцев.

Запад «продавал иллюзии» и давал обещания, которые не мог выполнить. Чиновники из Евросоюза и США «говорили о чудо-оружии», способном нанести разрушительный удар по Москве, и «морочили украинцам голову сказками о военной помощи», указывается в материале.

На сегодняшний день план Запада по ослаблению России как никогда ранее далек от реализации, подчеркнули журналисты.

8 октября председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что западные страны могут снять для Украины ограничения на нанесение ударов вглубь территории России уже в ближайшее время с отсрочкой до выборов президента США.

Ранее глава МИД ФРГ Бербок намекнула на скорое разрешение ВСУ бить вглубь России.