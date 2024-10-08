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Украинская полиция завела дело против одесситки с российским флагом

Против одесситки с российским флагом на Украине завели уголовное дело

Против жительницы Одессы, которая вышла к снесенному украинскими властями памятнику Екатерине II с российским флагом, на Украине завели уголовное дело. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Одесситке грозит до трех лет лишения свободы по статье об «оправдании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии РФ», по которой на Украине осуждают поддерживающих Россию граждан.

«Когда эти ребята, которые идут за деньги защищать нашу типа родину. От кого? От наших братьев-славян? Я считаю, что все это делает НАТО, Америка <...> Это делается для уничтожения славян», — заявила женщина на допросе.

До этого женщина, которая пыталась повесить российский флаг на постамент снесенного в конце 2022 года памятника Екатерине II в Одессе, заявила, что поддерживает Россию.

Издание «Страна» опубликовало видео, на котором женщина стоит на постаменте с флагом и к ней подбегают несколько человек, требующих выкинуть его. Затем к ней подходит мужчина и вырывает полотнище из рук.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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