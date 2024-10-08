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Президент Хорватии заявил, что Запад привел Украину к катастрофе

Миланович: Запад привел Украину к катастрофическому несчастью

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Roland Zak/AP

Западные страны привели Украину к катастрофическому несчастью, а украинский кризис должен прекратиться как можно скорее. Такое мнение выразил президент Хорватии Зоран Миланович, сообщает РИА Новости.

Миланович заявил, что «эта война должна завершиться дипломатическими средствами» и отметил, что для участников конфликта со стороны Запада он не ждет ничего хорошего.

«Украину мы все, ощущаю себя ответственным, столкнули в катастрофическое несчастье. Страна уничтожена, и это должно прекратиться как можно скорее», — сказал он.

9 октября в хорватском Дубровнике пройдет саммит стран Юго-Восточной Европы и Украины, в котором примут участие представители 12 стран региона. Ожидается приезд президента Украины Владимира Зеленского.

8 октября президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не допустит отправки солдат на Украину. Кроме того, он отметил, что выступает против какого-либо вмешательства НАТО в конфликт между Украиной и Россией.

Ранее в НАТО прокомментировали призывы Польши о перехвате российских ракет.

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