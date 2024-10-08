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Посол РФ в Китае поблагодарил Пекин за позицию по украинскому кризису

Посол Моргулов: РФ отмечает сбалансированную позицию КНР по украинскому кризису

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Посол РФ в Пекине Игорь Моргулов выразил признательность Китаю за последовательную и сбалансированную позицию по украинскому кризису. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам посла, Россия предлагает «конструктивным игрокам» Евразии приступить к совместной работе по формированию новой архитектуры безопасности с опорой на потенциал действующих здесь многосторонних объединений. Речь об этом зашла на приеме в посольстве по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.

Говоря о конфликте с Украиной, Моргулов отметил, что политико-дипломатические инициативы по его урегулированию должны учитывать необходимость устранения его первопричин. В их числе он назвал многолетнее расширение НАТО на Восток, создание Западом антироссийского плацдарма на Украине и проводящуюся в этой стране политику «по истреблению всего русского, включая язык, культуру, православную церковь».

2 октября в МИД России заявили о совпадении подходов РФ и КНР по Украине. По словам посла Моргулова, сбалансированные подходы Китая также обусловлены неприятием стремления западных стран «добиться собственной абсолютной безопасности за счет ущерба безопасности других стран, а также разделить мир на враждующие блоки под предлогом борьбы с авторитарными режимами».

Ранее посол Китая в РФ рассказал об отношениях КНР и России, которые «сохраняют энергию».

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