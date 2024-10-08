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На Украине рассказали, когда могут снять запрет на удары ракетным оружием вглубь России

Депутат Рады Чернев: запрет на удары вглубь РФ могут снять 12 октября

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Западные страны могут снять для Украины ограничения на нанесение ударов вглубь территории России уже в ближайшее время с отсрочкой до выборов президента США. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, сообщает «РБК-Украина».

По словам Чернева, соответствующее решение может быть принято 12 октября на заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате «Рамштайн». Депутат предположил, что о нем не будет публично объявлено «чтобы не готовить РФ к каким-то изменениям на поле боя». Или, по его мнению, оно может быть «отсрочено [до окончания] выборов в США».

7 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключила, что Украина в будущем сможет наносить удары вглубь российской территории, в том числе немецким оружием.

Перед этим новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве заявил, что страны контактной группы по Украине 12 октября обсудят снятие запрета на применение Вооруженными силами Украины западного оружия для ударов по территории России.

Ранее в России предупредили о последствиях при ударе ВСУ вглубь страны.

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