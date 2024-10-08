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Массовые убийства советских граждан нацистами предложили признать геноцидом

Лидеры СНГ предложили признать истребление людей нацистами геноцидом народов СССР

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Павел Бедняков/РИА Новости

Лидеры СНГ предложили признать истребление людей нацистами во время Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза. Об этом сообщает в совместном заявлении лидеров стран Содружества, опубликованном на сайте Кремля.

«Подчеркиваем, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения, установленные в Приговоре, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза. Сегодня нельзя забывать принципиальных оценок преступной деятельности нацистских главарей, которые даны Нюрнбергским трибуналом и подтверждены Генеральной Ассамблеей ООН», — указано в обращении.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что историческая правда о Второй мировой войне мешает геополитическим планам Запада.

Выступая на саммите СНГ в Москве, президент Белоруссии заявил, что в освобожденных Красной армией от нацизма странах чествуют нацистских преступников и оскверняют памятники воинам-освободителям, при этом население этих стран заставляют забыть о роли СССР в войне.

Ранее Лукашенко назвал вопросом времени возвращение Украины в «семью СНГ».

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