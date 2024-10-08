Генсек НАТО признал успехи ВС РФ на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте признал успехи российской армии на Украине и призвал западные страны увеличить помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прежде всего мы должны обеспечивать поступление помощи Украине, в этом смысле важной будет встреча Рамштайн на следующей неделе», — подчеркнул он.

По его словам, ситуация на поле боя «остается сложной», в связи с чем Украине именно сейчас нужна помощь Запада.

12 октября в Берлине перед заседанием контактной группы по военному содействию Украине в формате «Рамштайн» пройдут переговоры лидеров США, Великобритании, Франции и Германии.

Они планируют обсудить конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Затем из Берлина лидеры должны отправиться на авиабазу Рамштайн, где пройдет встреча по Украине. Она начнется около 17:00 (мск).

Ранее Зеленский заявил о совершенствовании «плана победы».