Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО признал успехи ВС РФ на Украине

Генсек НАТО Рютте признал успехи ВС РФ на Украине и призвал Запад помочь Киеву

close
Mikko Stig/Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте признал успехи российской армии на Украине и призвал западные страны увеличить помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прежде всего мы должны обеспечивать поступление помощи Украине, в этом смысле важной будет встреча Рамштайн на следующей неделе», — подчеркнул он.

По его словам, ситуация на поле боя «остается сложной», в связи с чем Украине именно сейчас нужна помощь Запада.

12 октября в Берлине перед заседанием контактной группы по военному содействию Украине в формате «Рамштайн» пройдут переговоры лидеров США, Великобритании, Франции и Германии.

Они планируют обсудить конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Затем из Берлина лидеры должны отправиться на авиабазу Рамштайн, где пройдет встреча по Украине. Она начнется около 17:00 (мск).

Ранее Зеленский заявил о совершенствовании «плана победы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами