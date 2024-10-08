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Зеленский приедет на саммит стран Юго-Восточной Европы в Хорватию

Президент Украины Зеленский посетит саммит стран Юго-Восточной Европы в Хорватии

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Reuters

Владимир Зеленский примет участие в саммите стран Юго-Восточной Европы и Украины, который пройдет 9 октября в хорватском Дубровнике. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что на саммит приедут представители 12 стран региона, среди которых три президента, пять премьеров и четверо глав МВД. Аналогичные встречи с тем же названием до того проходили в Греции и Албании.

По данным агентства, президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока не принял решения об участии в форуме в Хорватии: там ожидается принятие очередной антироссийской декларации с призывом к введению санкций.

8 октября в офисе Зеленского сообщили, что второй «саммит мира» для урегулирования украинского кризиса в ноябре не состоится.

Первый «саммит мира» с участием 91 делегации прошел в июне в Швейцарии. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина раскритиковала Швейцарию за поддержку мирного плана Бразилии и Китая.

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