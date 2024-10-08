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Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО заявил, что «не хочет спекулировать» о вступлении Украины в альянс

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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о том, сможет ли Украина вступить в альянс, если не сумеет вернуть себе утраченные территории. Об этом пишет ТАСС.

«Я не хочу спекулировать на эту тему», — уклончиво заявил генсек.

При этом отметил, что на июльском саммите НАТО участники объединения приняли решение о «необратимости пути» Украины в альянс.

8 октября вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис однозначно не ответила на вопрос о поддержке вступления Украины в НАТО.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский назвал ключевым приоритетом в отношении Киева и НАТО получение приглашения в альянс. Он подчеркнул, что считает задачу реалистичной и Киев продолжит работать над достижением целей. По словам Зеленского, республика будет делать все, «чтобы это получить».

Ранее в МИД России заявили, что Вашингтон навязал Европе членство Украины в НАТО.

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