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Стала известна реакция Байдена на назначение генпрокурора по делу его сына Хантера

CNN: Байден был в гневе на генпрокурора США за расследование дела его сына

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Visar Kryeziu/AP

Президент США Джо Байден был в гневе за расследование уголовного дела его сына Хантера и в частном порядке выражал недовольство назначением генпрокурора Меррика Гарланда. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию из новой книги журналиста Боба Вудворда.

В публикации подчеркивается, что Байден лично не вмешивался в дела минюста США, но выражал недовольство по отношению к генпрокурору.

В книге приводится жалоба главы Белого дома о том, что «никогда не следовало выбирать Гарланда».

В сентябре сообщалось, что приговор Хантеру Байдену за незаконное хранение оружия перенесли на 12 декабря 2024 года — к этому моменту уже будут подведены итоги выборов президента.

Этим летом, 11 июня, жюри присяжных признало сына американского президента виновным по всем трем пунктам обвинения, которое выдвинул американский минюст. В частности, Хантера Байдена обвиняют в том, что в 2018 году, при покупке револьвера Colt Cobra, он в письменной форме солгал, заявив, что не принимает наркотики — а продажа оружия наркоманам строго запрещена. Еще одним пунктом обвинения Байдена-младшего является нарушение запрета на владение оружием, будучи наркозависимым.

Ранее Хантер Байден признал вину по всем девяти пунктам обвинения в деле о неуплате налогов.

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