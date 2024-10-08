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Президент Шри-Ланки не приедет на саммит БРИКС, вместо него приедет глава МИД

Президент Шри-Ланки Диссанаяке не приедет на саммит БРИКС в Казани

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Dinuka Liyanawatte/Reuters

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке не сможет посетить саммит БРИКС в Казани, заявил министр иностранных дел страны Виджита Герат. Об этом сообщает Newsfirst.

По словам Герата, он будет представлять Шри-Ланку вместо Диссанаяке на саммите.

Министр добавил, что страна надеется на вступление в БРИКС. По его словам, во время последней встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром Шри-Ланка попросила его поддержать членство в организации.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Герат также выразил надежду, что стране удастся официально запросить о возможности вступить в БРИКС в рамках саммита объединения.

8 октября гендиректор по вопросам двусторонних отношений министерства иностранных дел Кубы Карлос Перейра заявил, что кубинские власти запросили у России разрешение на присоединение к БРИКС в статусе государства-партнера.

5 октября посол Сирии в России Башар Джаафари сообщил, что арабская республика направила заявку на вступление в БРИКС.

Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября.

Ранее в Таиланде заявили о готовности присоединиться к БРИКС.

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