Лукашенко отреагировал на призывы «идти на Белоруссию»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя призывы некоторых украинских политиков «идти» на республику, заявил, что в стране их ждут. Интервью с белорусским лидером опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Пусть попробуют. Мы их ждем», — заявил он, добавив, что если кто-то и «вякает», то это те люди, которые не принимают никаких решений.

Также Лукашенко заявил, что Минск поддерживает контакты с Украиной, и это помогает России обменивать пленных.

4 октября Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении страны. Белорусский лидер отмечал, что на данный момент Владимир Зеленский не понимает, кто может помочь в восстановлении Украины, полагая, что с этим могут помочь Соединенные Штаты. Однако, отметил Лукашенко, Вашингтон этого делать не собирается.

Ранее стало известно, что Лукашенко подарил Путину.