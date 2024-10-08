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В Крыму назвали провокацией сообщения о тайных переговорах по Украине

Межнациональная миссия Крыма: сообщения о переговорах по Украине — провокация

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ALESSANDRO DELLA VALLE/Reuters

Сообщения западных СМИ о тайных переговорах по Украине, которые якобы идут в настоящее время, — это не более чем провокация, заявил в беседе с РИА Новости глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Участившиеся сообщения в западных СМИ о якобы имеющих место тайных переговорах, не что иное, как ложь и провокация, направленные на то, чтобы отвлечь от наступления российскую армию», — уверен общественный деятель.

По мнению Смирнова, обсуждать статус новых регионов РФ должны российские власти, и предметом переговоров может быть только «то, что осталось от Украины».

О том, что Киев якобы ведет закулисные переговоры по возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности, писала газета Financial Times. Отмечается, что причина тому — сложная ситуация на фронте, которая меняет настроение западных союзников Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил о совершенствовании своего «плана победы».

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