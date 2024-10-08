Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп раскритиковал выделение Украине почти $300 млрд

Трамп осудил выделение Украине почти $300 млрд на фоне сильного урагана в США

close
Alex Brandon/AP

Бывший президент США, кандидат в главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал выделение Вашингтоном почти $300 млрд на помощь Киеву на фоне стихийного бедствия в стране. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

По словам Трампа, США вложили почти $300 млрд на Украину, и при этом администрация президента Джо Байдена предлагает пострадавшим от сильнейшего урагана американцам всего по $750 на экстренные нужды.

При этом экс-президент не привел подробностей, на чем основывается его оценка помощи Украине.

29 сентября бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в случае победы Трампа на президентских выборах Киеву будет обеспечен «хороший результат».

27 сентября встреча между Трампом и Зеленским прошла в башне Трампа в Нью-Йорке. Трамп согласился на встречу с Зеленским после того, как получил письмо от президента Украины с соответствующей просьбой. Ради этой встречи Зеленский остался в Нью-Йорке, где ранее выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. До этого команда Зеленского отказалась от встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, так как это могли счесть мероприятием в поддержку республиканца.

Ранее американский сенатор оскорбил Зеленского из-за его нападок на Трампа и Вэнса.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами