Трамп раскритиковал выделение Украине почти $300 млрд

Бывший президент США, кандидат в главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал выделение Вашингтоном почти $300 млрд на помощь Киеву на фоне стихийного бедствия в стране. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

По словам Трампа, США вложили почти $300 млрд на Украину, и при этом администрация президента Джо Байдена предлагает пострадавшим от сильнейшего урагана американцам всего по $750 на экстренные нужды.

При этом экс-президент не привел подробностей, на чем основывается его оценка помощи Украине.

29 сентября бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в случае победы Трампа на президентских выборах Киеву будет обеспечен «хороший результат».

27 сентября встреча между Трампом и Зеленским прошла в башне Трампа в Нью-Йорке. Трамп согласился на встречу с Зеленским после того, как получил письмо от президента Украины с соответствующей просьбой. Ради этой встречи Зеленский остался в Нью-Йорке, где ранее выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. До этого команда Зеленского отказалась от встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, так как это могли счесть мероприятием в поддержку республиканца.

Ранее американский сенатор оскорбил Зеленского из-за его нападок на Трампа и Вэнса.