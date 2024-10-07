В военном крыле ХАМАС заявили о намерении продолжать вооруженную борьбу с Израилем

Военное крыло радикального палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — намерена продолжать борьбу на истощение с Израилем. Об этом, ссылаясь на заявление представителя группировки Абу Убайды, сообщает ТАСС.

Убайда подчеркнул, что решением и выбором «Бригад Иззэддина аль-Кассама» является дальнейшее продолжение противостояния, долгой, болезненной и обходящейся чрезвычайно дорого борьбы на истощение с еврейским государством.

Представитель группировки отметил, что она выработала тактику и методы работы, соответствующие текущим обстоятельствам и всем возможным вариантам развития событий.

7 октября посол Израиля в Российской Федерации Симона Гальперин заявила, что еврейское государство намерено одержать победу над ХАМАС, «Хезболлой», хуситами и другими сподвижниками Ирана.

7 октября — годовщина начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. Год назад тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее ХАМАС ударил ракетами по Тель-Авиву.