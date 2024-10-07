Трамп заявил, что Камала Харрис не должна быть кандидатом в президенты

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что смена Демократической партией кандидата в президенты на Камалу Харрис была похожа на переворот. Об этом он заявил в интервью польскому телеканалу Republika.

Харрис — ужасный кандидат и не должна им быть, потому что Байден победил на праймериз, в то время как Харрис не получила никаких голосов, сказал политик.

По его словам, у действующего американского президента отобрали голоса, полученные на праймериз.

«Он получил 14 миллионов голосов. Они забрали их, как будто это был переворот. Они забрали их, как будто отобрали у ребенка конфету», — заявил Трамп.

Бывший президент США также назвал своего соперника на выборах лгуньей и человеком с очень низким IQ.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

Накануне кандидат в президенты США раскритиковал Байдена и Камалу Харрис за низкие выплаты пострадавшим от урагана «Хелен» на фоне многомиллиардной помощи другим странам.

Ранее Трамп заявил, что над США смеются во всем мире.