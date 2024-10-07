Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Армения отказалась поддержать два заявления на Совете глав МИД СНГ

Армения сообщила об отказе поддержать два заявления на Совете глав МИД СНГ

close
Телеграм-канал «Мария Захарова»

Армения отказалась присоединяться ко двум заявлениям на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ани Бадалян, передает Общественная телекомпания Армении.

Бадалян указала, что речь идет о заявлениях «О принципах обеспечения безопасности в Евразии» и «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер».

До этого президент Армении Ваагн Хачатурян выразил надежду, что мирное соглашение с Азербайджаном удастся подписать до проведения в ноябре 29-го Климатического саммита (COP-29) Организации Объединенных Наций (ООН) в Баку.

Армянские власти неоднократно предлагали Азербайджану установить взаимный контроль над оружием и продумать соответствующие механизмы. В МИД Армении считают, что Азербайджан, напротив, позволяет себе «агрессивную риторику», а также проводит массовую милитаризацию своей страны.

Ранее в Ереване раскрыли ожидания от партнерства с НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами