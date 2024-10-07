Армения отказалась поддержать два заявления на Совете глав МИД СНГ

Армения отказалась присоединяться ко двум заявлениям на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ани Бадалян, передает Общественная телекомпания Армении.

Бадалян указала, что речь идет о заявлениях «О принципах обеспечения безопасности в Евразии» и «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер».

До этого президент Армении Ваагн Хачатурян выразил надежду, что мирное соглашение с Азербайджаном удастся подписать до проведения в ноябре 29-го Климатического саммита (COP-29) Организации Объединенных Наций (ООН) в Баку.

Армянские власти неоднократно предлагали Азербайджану установить взаимный контроль над оружием и продумать соответствующие механизмы. В МИД Армении считают, что Азербайджан, напротив, позволяет себе «агрессивную риторику», а также проводит массовую милитаризацию своей страны.

Ранее в Ереване раскрыли ожидания от партнерства с НАТО.