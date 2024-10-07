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Специалист из TikTok поможет офису премьера Британии улучшить свои позиции

Politico: офис премьера Британии Стармера нанял специалиста из TikTok

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Claudia Greco/Reuters

Офис премьера Великобритании Кира Стармера нанял специалиста из соцсети TikTok Джеймса Лайонса для улучшения статуса Стармера и его офиса в обществе. Об этом сообщает Politico.

В публикации отмечается, что Стармер нанял высокопоставленного эксперта по коммуникациям из техногиганта TikTok.

Издание подчеркивает, что Лайонс раньше работал политическим журналистом, а после стал «гуру» в сфере коммуникационных технологий. В офисе Стармера эксперт возглавит команду по стратегическим коммуникациям. Это произойдет на фоне «недель неудачных заголовков о работе правительства и падающих показателей в опросах», подчеркивается в публикации.

В сентябре Стармера заподозрили в поддержке России из-за того, что он завел себе сибирского котенка. Британский общественный деятель, адвокат и ветеран боевых действий Стивен Джеймс задался вопросом, как можно ожидать от премьер-министра поддержки рабочих Соединенного Королевства, если он не поддерживает даже британских котов.

Ранее британский премьер Стармер призвал вернуть «сосиски» из сектора Газа.

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