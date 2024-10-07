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На пост мэра Челябинска заявились первые кандидаты

Юрист и бизнесвумен первыми заявились на пост мэра Челябинска

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Shutterstock

В стартовый день подачи документов на конкурс на пост мэра Челябинска заявились два кандидата. Об этом сообщается на сайте городской думы.

«Претенденты: Бакулин Максим Сергеевич, 1991 г. р., Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих», арбитражный управляющий. Мячкова Светлана Владимировна, 1981 г. р., ООО Логистический Центр «ФОРВАРД», генеральный директор», — говорится в публикации.

Заявление о допуске к участию в конкурсе на пост главы города и иные документы будут приниматься до 17 октября включительно.

Депутаты Челябинска 24 сентября проголосовали за отставку мэра города Натальи Котовой, переходящей на новую должность. Увольнение Котовой связано с тем, что она вступает в полномочия члена Совета Федерации.

Также 24 сентября глава Челябинской области Алексей Текслер назначил новое правительство региона. Почти все чиновники сохранили свои посты после сентябрьских выборов.

Ранее сообщалось, что бывший вице-мэр Брянска подписал контракт с Минобороны.

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