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Нарышкин заявил о росте угроз со стороны Запада

Нарышкин: риски и угрозы со стороны стран Запада кратно возросли

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Риски и  угрозы со стороны стран Запада кратно возросли, хотя Россия никогда не желала им ничего плохого, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Текст его выступления опубликован на сайте спецслужбы.

По его словам, сегодня Россия осуществляет взаимодействие в крайне сложных условиях мировой турбулентности.

Запад, пытаясь сохранить свое агрессивное доминирование в современном мире, направляет особые устремления на постсоветское пространство, подчеркнул Нарышкин.

Он добавил, что Украина и ее западные кураторы развернули против РФ и ее народа настоящую террористическую  войну.

Накануне Нарышкин заявил, что спецслужбы Азербайджана и России успешно предотвратили «провокационную угрозу», которую готовили Соединенные Штаты в отношении российского дипломата.

По словам Нарышкина, существует ряд угроз и вызовов перед Москвой и Баку. Говоря о них, глава СВР упомянул международный терроризм, нелегальную миграцию, а также нелегальный оборот оружия и наркотиков.

Ранее в СВР заявили, что Запад подрывает авторитет РФ в странах глобального Юга.

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