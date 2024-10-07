Маск критически отозвался об умственных способностях Харрис

Американский предприниматель Илон Маск критически отозвался об умственных способностях кандидата в президенты США Камалы Харрис, назвав ее недалекой. Соответствующую запись Маск разместил на своей странице в соцсети Х.

Таким образом он отреагировал на заявление Харрис касательно существующего в ряде консервативных штатов запрета на аборты. В своей предвыборной кампании она обещает защитить права женщин в этом вопросе. По словам Харрис, нынешние законы США не позволяют властям принимать решения относительно тела мужчины, в отличие от тела женщины.

В ответ на это Харрис напомнили об обязанности каждого американского мужчины регистрироваться для потенциального военного призыва. Если этого не сделать, мужчина будет наказан штрафом и тюремным сроком.

«Она недалекая. Я имею в виду, серьезно. Без шуток», — написал Маск, участвуя в дискуссии.

23 сентября Маск заявил, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «наказывают» его за то, что он не является демократом. В предвыборной кампании Маск открыто поддерживает республиканца Дональда Трампа.

Ранее Маск назвал Трампа спасителем демократии.