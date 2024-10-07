Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск критически отозвался об умственных способностях Харрис

Маск назвал кандидата в президенты США Харрис недалекой

close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск критически отозвался об умственных способностях кандидата в президенты США Камалы Харрис, назвав ее недалекой. Соответствующую запись Маск разместил на своей странице в соцсети Х.

Таким образом он отреагировал на заявление Харрис касательно существующего в ряде консервативных штатов запрета на аборты. В своей предвыборной кампании она обещает защитить права женщин в этом вопросе. По словам Харрис, нынешние законы США не позволяют властям принимать решения относительно тела мужчины, в отличие от тела женщины.

В ответ на это Харрис напомнили об обязанности каждого американского мужчины регистрироваться для потенциального военного призыва. Если этого не сделать, мужчина будет наказан штрафом и тюремным сроком.

«Она недалекая. Я имею в виду, серьезно. Без шуток», — написал Маск, участвуя в дискуссии.

23 сентября Маск заявил, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «наказывают» его за то, что он не является демократом. В предвыборной кампании Маск открыто поддерживает республиканца Дональда Трампа.

Ранее Маск назвал Трампа спасителем демократии.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами