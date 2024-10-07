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Армения предложила Азербайджану создать механизмы контроля над вооружениями

МИД Армении: Ереван вновь предложил Баку установить контроль над вооружениями

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Аппарат Президента Республики Армения

Армянские власти вновь предложили Азербайджану установить взаимный контроль над оружием и продумать соответствующие механизмы. Об этом в беседе с изданием «Арменпресс» заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

«Нелишне напомнить, что Армения неоднократно предлагала Азербайджану и до сих пор предлагает создать взаимные механизмы контроля над вооружениями, а Азербайджан оставляет это предложение без ответа», — сказала представитель министерства.

Она также заявила, что именно Азербайджан позволяет себе «агрессивную риторику» в адрес Армении, а также проводит массовую милитаризацию своей страны. В то же время, говорит Бадалян, Ереван выступает против принятия концепции безопасности, основанной на одной лишь силе и выступает за урегулирование отношений с соседями.

6 октября МИД Азербайджана заявил, что Армении следует отказаться от провокаций. Кроме того, Баку призвал Ереван «проявить политическую волю и ответственность» с целью устранить оставшиеся препятствия на пути к логическому завершению процесса нормализации отношений двух стран.

Ранее Пашинян заявил, что Армения готова изменить конституцию для достижения мира.

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