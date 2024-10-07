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Главы Минобороны США и Израиля обсудили «дестабилизирующие действия» Ирана

Главы Минобороны США и Израиля в годовщину атаки ХАМАС обсудили действия Ирана

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Susan Walsh/AP

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил по телефону с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом «дестабилизирующие действия» Ирана на Ближнем Востоке, а также военные операции в Ливане и секторе Газа. Об этом сообщается на сайте военного ведомства США.

Отмечается, что Остин и Галант подтвердили приверженность сдерживанию Ирана и поддерживаемых им сил от использования ситуации в своих интересах или расширения конфликта.

В годовщину нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль Остин подтвердил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать право Израиля на самооборону. По словам главы Пентагона, Вашингтон сохраняют значительный потенциал в Ближнем Востоке для защиты своего персонала и объектов, предоставления поддержки самообороне Израиля и недопущению возможной дестабилизации обстановки.

7 октября 2023 года тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

23 сентября 2024 года Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» против шиитского движения «Хезболла» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». «Хезболлу» поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее в США объяснили, почему защищают Израиль, но не Украину.

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