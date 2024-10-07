Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Республиканцы заявили, что риторика Трампа может лишить их победы на выборах

Politico: риторика Трампа может помешать республиканцам победить на выборах

close
Brian Snyder/Reuters

Риторика кандидата в президенты в Соединенные Штаты от Республиканской партии Дональда Трампа о досрочном голосовании может помешать его сопартийцам выиграть выборы. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на нескольких республиканцев.

В своих выступлениях Трамп резко критиковал процедуру досрочного голосования, в частности — голосование по почте. По его словам, каждый пятый бюллетень, отправленный избирателям, является поддельным, а почтальоны, «возможно, намеренно», могут потерять сотни тысяч документов.

При этом в сентябре в ряде штатов началось досрочное голосование, и республиканцы опасаются, что из-за риторики Трампа им придется уделять больше времени агитации среди постоянных избирателей и меньше — работе с теми, кто еще не определился с выбором.

«Вся идея досрочного голосования заключается в том, что вы делаете ставку на этот голос, у вас есть этот человек, вы знаете, что он проголосует за вас, вы убираете его из списка», — объяснил журналистам республиканец Марк Граул, уточнив, что высказывания Трампа «все портят».

Ряд других представителей партии мнение Граула разделяют.

4 октября Трамп заявил, что грядущие президентские выборы в США могут стать последними, если победу на них одержит действующий вице-президент страны и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис. По словам политика, он должен выиграть выборы, иначе США «отправятся к чертям».

Ранее сообщалось, что сотни бывших чиновников и военных в США поддержали Трампа на выборах президента.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами