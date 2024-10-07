В Вашингтоне заявили, что не нужно быть против удара Израиля по ядерным объектам Ирана

США не должны выступать против возможного израильского военного удара по ядерным объектам Ирана. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS заявил председатель специального комитета по разведке палаты представителей конгресса республиканец Майк Тернер.

По словам конгрессмена, ядерная программа Ирана является еще одной сферой, в которой администрация президента Джо Байдена не справилась со своей задачей. Так, президент Байден заявил, что иранские ядерные объекты Ирана не должны быть военной целью для Израиля или США.

Тернер назвал безответственными такие заявления главы государства и подчеркнул, что объекты ядерной программы Ирана обязательно должны быть целями для возможных ударов.

7 октября сообщалось, что министр обороны Израиля Йоав Галант не исключил возможность нанесения ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана.

За день до этого бывший министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер предупредил Израиль о возможных негативных последствиях из-за ударов по ядерным объектам на территории Ирана.

Ранее в США заявили, что Израиль может сильно пострадать в войне с Ираном.