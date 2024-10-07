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Папа Римский выбрал кардиналом украинского епископа

CNN: папа Франциск выбрал кардиналом украинского епископа Бычка

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Vatican Media/Reuters

Папа Римский Франциск возведет в статус кардинала 44-летнего Николая Бычка — украинского епископа, проживающего в Австралии. Об этом сообщает CNN.

Новых кардиналов официально назначат 8 декабря, и Бычок станет самым молодым из них. Сейчас он служит членам украинской греко-католической общины по всей Океании, отмечает издание.

Также в списке есть архиепископ Тегерана Доминик Матье, бельгийский миссионер.

«Решение папы выбрать кардинала в Иране, вероятно, является частью желания Франциска добиваться диалога с исламом и мира на Ближнем Востоке», — пишет CNN.

Всего папа Римский выбрал 21 будущего кардинала. Среди них епископы из Японии, Алжира, Индонезии и Кот-д'Ивуара.

Кардиналы занимают руководящие должности в Ватикане и выступают в качестве главных советников папы. Им предстоит выбрать преемника Франциска.

Накануне понтифик призвал к прекращению огня по всем фронтам на Ближнем Востоке. Франциск отметил, что 7 октября исполнится год с момента нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль. По его словам, этот инцидент повлек «разрушительные военные действия», от которых страдает палестинское население.

Ранее папа Римский не поддержал ни одного из кандидатов в президенты США.

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