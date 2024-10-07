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Вучич сделал новый прогноз по завершению конфликта на Украине

Вучич: ситуация на Украине ухудшится при эскалации конфликта на Ближнем Востоке

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Darko Vojinovic/AP

Ситуация на Украине будет ухудшаться в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Такоt мнение выразил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Pink.

Он заявил, что Запад будет вкладываться в Израиль, а не в Украину. Вучич предположил, что финансовые вложения в Ближний Восток будут в 10 раз больше для сохранения Израиля. Президент Сербии также считает, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США украинский конфликт и вовсе может завершиться, так как боевые действия «никому в мире не выгодны».

При этом 27 сентября Вучич заявил, что вооруженный конфликт на Украине продлится еще 10 лет и закончится по корейскому сценарию — на текущей линии фронта. По его словам, до этого момента и Украина, и Россия «будут биться за каждое село, за каждый город».

Также Вучич говорил, что инициативой в конфликте на Украине владеет Россия, а странам Запада становится все сложнее поддерживать Киев.

Ранее в Кремле отреагировали на прогноз президента Сербии об окончании СВО.

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