Израилю предложили компенсацию за отказ атаковать некоторые объекты Ирана

Израиль может получить от администрации президента США Джо Байдена «компенсационный пакет», если определенные объекты на территории Ирана не будут атакованы. Об этом передает израильская государственная телерадиокомпания Kan.

В качестве компенсации выступают «широкая дипломатическая поддержка и дополнительная военная помощь», о которых говорилось в ходе переговоров официальных лиц Вашингтона с израильскими коллегами, говорится в публикации.

«Мы считаем Соединенные Штаты своим союзником и всегда готовы их выслушать. В то же время мы сделаем все необходимое для защиты граждан Израиля и безопасности Израиля», — приводит телерадиокомпания слова неназванного высокопоставленного израильского чиновника.

В настоящее время высшее руководство Армии обороны Израиля продолжает обсуждать и утверждать планы возможного реагирования на иранскую атаку. По словам представителя службы безопасности, ответ «будет трудным», отмечает Kan.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении к нации заявил о праве и обязанности Израиля ответить на атаку Ирана. По его словам, Тегеран уже два раза ударил по израильским городам сотнями ракет. Политик отметил, что ни одна страна мира такого бы не допустила.

Ранее в Тегеране заявили о готовности дать ответ на случай атаки Израиля.