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В МИД РФ оценили возможность проведения выборов на Украине

Мирошник: выборы на Украине пройдут не раньше весны 2025 года и будут имитацией

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РИА «Новости»

Выборы на Украине вряд ли пройдут раньше весны, и в любом случае будут не более, чем имитацией, заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник. Об этом сообщает ТАСС.

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует выборы только если будет уверен, что сможет в них победить.

Мирошник утверждает, что Зеленский не может провести победные для себя, честные и полноправные выборы не только из-за российско-украинского конфликта, но и из-за собственного просевшего рейтинга.

1 октября стало известно, что Зеленский может отправить в отставку руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), так как видит в нем потенциального конкурента на выборах главы государства в будущем.

В конце сентября депутат Верховной рады Оксана Савчук заявила, что Центризбирком (ЦИК) Украины начал подготовку избирательных участков перед возможными выборами.

Очередные президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако не были назначены из-за действия на Украине военного положения, связанного с российско-украинским конфликтом.

Ранее депутат рассказала о закулисной борьбе в командовании Украины.

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