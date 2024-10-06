Международные наблюдатели оценили проведение референдума по АЭС в Казахстане

Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме о строительстве атомной электростанции в Казахстане, заявил замминистра иностранных дел республики Роман Василенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, международные наблюдатели особенно подчеркивали активность граждан Казахстана на референдуме.

Ранее днем глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заместитель генерального секретаря этой организации Олег Копылов дал оценку проходящему в Казахстане референдуму по вопросу строительства АЭС.

Днем в воскресенье, 6 октября, ЦИК Казахстана признал референдум по строительству атомной электростанции (АЭС) в стране состоявшимся. Предварительная явка по состоянию на 14:00 (12:00 по московскому времени) составила 51,77%. На данный момент участие в референдуме приняли более 6 млн 339 тысяч человек.

Референдум начался 6 октября. Организаторы подсчитали, что на 10 тысячах 325 избирательных участках должны проголосовать не менее 12 млн граждан.

Ранее Токаев проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС.