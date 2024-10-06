Неудачи на поле боя могут спровоцировать военный мятеж на Украине. Такое заявление в ходе интервью для YouTube-канала Politeka Online сделал бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, одной из причин для подобного развития событий может стать потеря города Угледара в Донецкой народной республике (ДНР).

«Будет военный мятеж. Пришло время военных», — подчеркнул эксперт.

Также он обратил внимание, что нынешний глава государства Владимир Зеленский осознанно допустил уничтожение 72-й бригады украинских войск в Угледаре. Как сказал Соскин, это событие стало уроком для других солдат.

В связи с этим бывший советник Кучмы пришел к выводу, что военнослужащие больше не будут терпеть издевательства со стороны командиров. Вместо этого они возьмут оружие и придут к тем, кто довел их до такого состояния.

3 октября министерство обороны РФ сообщило, что российские бойцы взяли под свой контроль Угледар. Это стало возможно благодаря обходному маневру и ударам с флангов, в ходе которых солдаты Вооруженных сил РФ смогли взять город «в клещи».

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, какое будущее ждет Угледар.