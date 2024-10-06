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Названы последствия усиления контроля на границах Германии

FT: усиление контроля на границах ФРГ рискует ослабить Шенгенский режим в ЕС

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Global Look Press

Усиление Германией пограничного контроля на своих границах рискует спровоцировать эффект домино в других странах и ослабить Шенгенскую систему. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации отмечается, что страны ЕС уже много лет постепенно перестают следовать Шенгенским договоренностям. По распоряжению Еврокомиссии погранконтроль должен проводиться в исключительных случаях и использоваться только как крайняя мера.

Сегодня погранпроверки по различным причинам проводят Германия, Австрия, Словения, Италия, Дания, Швеция, Франция и Норвегия, подчеркивает издание.

Источники издания подчеркивают, что проверки не сдерживают нелегальную миграцию. Один дипломат из страны, в которой в настоящее время проводятся проверки, сказал, что они «скорее символичны, чем эффективны».

21 сентября покидающий пост министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и его германская коллега Нэнси Фезер обратились в совместном письме к Еврокомиссии с призывом активизировать переговоры с Британией по вопросам борьбы с нелегальной миграцией.

С 16 сентября ФРГ временно вводит пограничный контроль на всех сухопутных границах. Фезер объяснила это необходимостью ограничить нелегальную миграцию и защитить внутреннюю безопасность страны.

Ранее сообщалось, что в Германии обострился спор между Шольцем и оппозицией из-за мигрантов.

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