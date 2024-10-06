Трамп снова пообещал высадку на Марс

Бывший президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Батлере, Пенсильвания, пообещал, что американские астронавты высадятся на Марс, если его изберут президентом. Об этом сообщает Sky News.

«Мы достигнем Марса до конца моего срока», — заявил он во время предвыборного митинга.

В мероприятии также участвовал владелец SpaceX американский предприниматель Илон Маск.

«У нас будет мировое первенство в исследовании космоса. Спасибо тебе, Илон», — отметил Трамп.

Во время своего выступления Маск сравнил Трампа и действующего главу государства Джо Байдена, высмеяв последнего.

В ночь с 5 на 6 октября Дональд Трамп провел митинг в городе Батлер (штат Пенсильвания), где в июле произошло покушение на него. The New York Times писала, что перед выступлением Трампа на мероприятии были усилены меры безопасности. Газета отметила, что таким образом сотрудники службы безопасности пытаются исправить проблемы, которые сделали возможным покушение на политика в июле.

Ранее Трамп заявил, что предстоящие выборы могут стать последними в США.