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Глава КНДР оценил процесс строительства ряда предприятий промышленности

ЦТАК: Ким Чен Ын оценил процесс строительства предприятий местной промышленности

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Артем Геодакян/РИА Новости

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын оценил работу по постройке предприятий местной промышленности в провинции Пхёнан-Пукто. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В ходе визита на объекты строительства Ким Чен Ына сопровождали командиры армии, в том числе начальник генштаба КНА Ли Ён Гиль и кадры Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

По данным ЦТАК, лидера КНДР на месте встретили командиры войсковой части, мобилизованной на строительство предприятий. Как передает агентство, Ким Чен Ын конкретно ознакомился с ходом работ и выразил большое удовлетворение тем, что военные строители «обеспечивают высокий качественный уровень по требованиям модернизации, типизации и стандартизации».

Глава Северной Кореи похвалил рабочих, отметив, что на данных стройках «невозможно найти недостатки», которые были выявлены в ходе возведения предприятий местной промышленности в других городах и уездах.

В начале сентября Ким Чен Ын ознакомился с подготовкой к строительству военно-морской базы в рамках выполнения курса Трудовой партии Кореи на создание сильной армии. По данным ЦТАК, лидер КНДР осмотрел территорию строительства порта и обсудил с руководящими кадрами деловые вопросы. Отмечалось, что партия КНДР считает укрепление военно-морских сил своей неотложной задачей.

Ранее КНДР впервые опубликовала кадры секретного объекта по обогащению урана.

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