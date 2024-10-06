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Обама присоединится к предвыборным мероприятиям Харрис 10 октября

ABC News: Обама присоединится к предвыборным мероприятиям Харрис 10 октября

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Thanassis Stavrakis/AP

Бывший американский президент Барак Обама присоединится к предвыборным мероприятиям кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камалы Харрис 10 октября. Об этом сообщил канал ABC News со ссылкой на источник.

В сообщении отмечается, что Обама начнет посещать предвыборные мероприятия, проводимые Харрис и кандидатом в вице-президенты США Тимом Уолцом, начиная со следующего четверга.

Источник отмечает, что выступления Барака Обамы запланированы в колеблющихся штатах. Первым в этом списке станет Пенсильвания.

До этого кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что грядущие президентские выборы в США могут стать последними, если победу на них одержит действующий вице-президент страны и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис.

Ранее в США предупредили, что победа Харрис на выборах грозит ужесточением цензуры.

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