Ким Чен Ын рассказал о выгоде КНДР и Китая от дружбы двух стран

Развитие дружбы между Китаем и КНДР соответствует интересам двух стран. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Как и прежде, передавать из поколения в поколение и развивать далекоидущую традиционную китайско-северокорейскую дружбу соответствует коренным интересам двух стран», — заявил он.

Он добавил, что правительство КНДР будет предпринимать шаги для дальнейшего укрепления дружеских отношений между этими странами.

В свою очередь, генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин выражает готовность углублять стратегическое взаимодействие и дружественные обмены с Пхеньяном.

В августе Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны стать источником мира и стабильности в мире, а также двигателем его развития.

Ранее Россия договорилась о поставках яблок из Северной Кореи.