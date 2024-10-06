Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ким Чен Ын рассказал о выгоде КНДР и Китая от дружбы двух стран

Ким Чен Ын: дружба между Китаем и КНДР соответствует интересам двух стран

close
Korean Central News Agency/AP

Развитие дружбы между Китаем и КНДР соответствует интересам двух стран. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Как и прежде, передавать из поколения в поколение и развивать далекоидущую традиционную китайско-северокорейскую дружбу соответствует коренным интересам двух стран», — заявил он.

Он добавил, что правительство КНДР будет предпринимать шаги для дальнейшего укрепления дружеских отношений между этими странами.

В свою очередь, генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин выражает готовность углублять стратегическое взаимодействие и дружественные обмены с Пхеньяном.

В августе Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны стать источником мира и стабильности в мире, а также двигателем его развития.

Ранее Россия договорилась о поставках яблок из Северной Кореи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами