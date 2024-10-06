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В США рассказали, когда Зеленский сможет показать «план победы»

WP: Зеленский сможет представить свой «план победы» на встрече в Рамштайне

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Kevin Mohatt/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сможет еще раз представить свой «план победы» на встрече контактной группы по обороне в Рамштайне (Германия). Об этом сообщила американская газета Washington Post (WP).

Отмечается, что одним из участников встречи в Германии будет президент США Джо Байден. Источник также сообщает, что в Германии украинский лидер сможет «получить какую-то другую помощь».

В свою очередь украинский лидер заявлял, что на этой встрече будут представлены конкретные шаги для окончания конфликта.

24 сентября The Washington Post писал, что представители Белого дома и Пентагона сочли неубедительными аргументы Киева для снятия ограничений на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. По мнению чиновников США, использование ракет против целей в Крыму является «более стоящей стратегией».

Ранее Зеленский назвал особенной предстоящую встречу лидеров НАТО на «Рамштайн».

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