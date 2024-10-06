Си Цзиньпин оценил дружбу Китая и КНДР

Традиционная дружба Китая и КНДР является достоянием двух стран. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в поздравительной телеграмме лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами, сообщает РИА Новости.

«Традиционная дружба Китая и Северной Кореи прошла испытания перемен времени и международной обстановки, стала общим ценным достоянием двух стран и двух народов», — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, на протяжении последних 75 лет КНР и КНДР поддерживали друг друга в борьбе за укрепление народной власти и защиту государственного суверенитета, рука об руку продвигались по пути укрепления обменов и сотрудничества, содействия социалистическому строительству.

Китайский лидер также отметил, что две страны «тесно сотрудничали в деле укрепления регионального мира и стабильности, защиты международной справедливости и правосудия».

В августе Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны стать источником мира и стабильности в мире, а также двигателем его развития.

Ранее в США выразили тревогу из-за углубления связей РФ, Китая, Ирана и КНДР.