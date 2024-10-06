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Трамп заявил, что над США смеются во всем мире

Трамп: весь мир смеется над США

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Brian Snyder/Reuters

Соединенные Штаты Америки не могут позволять всему миру смеяться над собой. Об этом заявил экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, трансляцию мероприятия ведет консервативная медиакомпания RSBN.

«Четыре года назад весь мир уважал нас. А теперь они смеются над нами. Мы не можем позволить такого», — заявил кандидат в президенты.

По данным медиакомпании, на митинг пришли десятки тысяч человек. О планах посетить это выступление Трампа заявлял также американский предприниматель и один из богатейших людей мира Илон Маск.

До этого газета The New York Times писала, что перед выступлением Трампа на митинге в Батлере были усилены меры безопасности.

Газета отмечала, что на время проведения митинга были развернуты команды наблюдения, а также американской разведки и снайперов. Движение по местным дорогам ограничили.

В свою очередь над сценой включили систему противодействия дронам, которую окружили пуленепробиваемым баллистическим экраном. На соседних с местом выступления политика постройках дежурили снайперы.

Ранее Трамп заявил, что предстоящие выборы могут стать последними в США.

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Выборы в США — 2024
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