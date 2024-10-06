В Баку призвали Ереван сделать выбор

Баку призывает Ереван сделать выбор между процессом нормализации отношений и конфронтацией на всех уровнях. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Армянская сторона должна сделать выбор между завершением процесса нормализации отношений и продолжением конфронтации на всех уровнях. Азербайджан со своей стороны привержен начатому и продвигаемому нашей страной процессу нормализации», — говорится в публикации.

В МИД республики добавили, что Еревану следует отказаться от провокаций. Кроме того, Азербайджан призвал Армению «проявить политическую волю и ответственность», с целью устранить оставшиеся препятствия на пути к логическому завершению процесса нормализации.

Как отметили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, Еревану следует в первую очередь изменить положения в конституции и других законодательных актах страны, которые содержат в себе территориальные претензии к Азербайджану.

1 октября спикер парламента Ален Симонян заявил, что в настоящее время переговорный процесс с Азербайджаном зашел в тупик, однако у Армении есть политическая воля для продвижения вперед в этом вопросе.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 80% текста мирного договора.