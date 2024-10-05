Нетаньяху обратился к нации по поводу ответа на атаку Ирана

Премьер Биньямин Нетаньяху опубликовал в соцсети X обращение к нации, в котором заявил о праве и обязанности Израиля ответить на атаку Ирана.

По его словам, Тегеран уже два раза ударил по израильским городам сотнями ракет. Политик отметил, что ни одна страна мира такого бы не допустила.

«У Израиля есть обязанность и право защищать себя и реагировать на эти нападения — и мы это сделаем», — заявил Нетаньяху.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано было не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) признали попадание ракет Ирана по двум базам ВВС страны, но заверили, что удары по базам Неватим и Тель-Ноф не повлияли на самолеты и возможности израильских ВВС. Сейчас обе базы функционируют в полную силу. ЦАХАЛ пообещал, что Израиль ответит на атаку Ирана, и это будет сделано тогда, когда Тель-Авив сочтет нужным.

Ранее Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю.