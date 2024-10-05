В Азербайджане хотят приостановить деятельность агентства США по международному развитию

Депутаты Азербайджана обратились к главе МИД республики Джейхуну Байрамову с предложением положить конец деятельности агентства США по международному развитию (USAID) в республике. Об этом сообщает агентство Trend.

В публикации подчеркивается, что письмо с предложением, подписанное 43 депутатами парламента, было направлено Байрамову.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Соединенные Штаты занимаются политическими манипуляциями, то вводя, то приостанавливая санкции против республики.

Лидер Азербайджана напомнил, что США ввели санкции против республики в 1992 году, а затем приостановили их в 2001 году, когда им понадобилась помощь азербайджанской стороны с операцией в Афганистане.

В итоге, спустя 20 лет, когда американцы вывели войска из Афганистана, они снова наложили санкции на Азербайджан, заключил Алиев.

1 мая 2024 года министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против десятков компаний из России, Турции, Азербайджана, Белоруссии и Китая.

Ранее США захотели торговый маршрут через Армению и Азербайджан в обход России и Китая.