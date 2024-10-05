Россия призвала отклонить требования Украины по иску о морских правах

Россия призывает отклонить все заявленные Украиной требования по иску о правах в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Об этом сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Геннадий Кузьмин на слушаниях в Гааге, передает ТАСС.

«Российская Федерация просит арбитраж признать, что иск Украины не попадает под юрисдикцию арбитража и/или является неприемлемым. Или в качестве альтернативы отклонить все требования Украины», — отметил он.

В сентябре Международный арбитражный суд в Гааге начал слушания по иску Украины против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Суд рассматривает претензии Киева относительно якобы несоблюдения Россией экологических стандартов при строительстве Крымского моста. Кроме того, поднимаются вопросы влияния сооружения на судоходство в Азово-Керченской акватории, а также сохранности археологических и исторических объектов у берегов Крыма. Россия просила отклонить претензии Украины.

В МИД РФ заявляли, что Украина использует методы внешнего давления на представителей России в судебном процессе о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

Ранее в Госдуме раскритиковали претензии Киева на Керченский пролив.