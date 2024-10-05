Журналист призвал власти США оказать помощь согражданам, а не Украине

Власти Соединенных Штатов Америки должны оказать помощь своим гражданам, которые пострадали от урагана «Хелен», а не поддерживать Украину и Израиль в военной сфере. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X (бывший Twitter).

Хинкл в своей публикации подчеркнул, что ситуация, при которой правительство страны «не может спасти американцев от урагана, но у него есть деньги на финансирование террористов в Израиле и Украине» — это абсурд.

Аналогичное мнение высказала американский политик и кандидат в нижнюю палату конгресса США Лаверн Спайсер. Она заявила, что администрацию президента США и западные СМИ больше интересует ситуация на Украине, а не тяжелая обстановка на юго-востоке Соединенных Штатов из-за урагана «Хелен».

Кроме того, конгрессмен Пол Госар обвинил администрацию президента США Джо Байдена в том, что она бросила граждан, столкнувшихся с разрушительными последствиями урагана. По его словам, слово «позор» неспособно в достаточной степени описать то, что происходит в пострадавших от шторма регионах.

Ранее сообщалось, что пенсионер, дом которого смыло ураганом, семь часов звал на помощь, но так ее и не дождался.