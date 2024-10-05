Парламент Турции обсудит исходящую угрозу от Израиля

Депутаты парламента Турции обсудят во вторник исходящую от Израиля угрозу. Об этом сообщил спикер парламента Нуман Куртулмуш в интервью телеканалу CNN Türk.

»Турция оказывает давление на террористические организации. Мы прекрасно знаем, кто какие шаги предпринимает и зачем — это дестабилизация Сирии и Ирака. Турция должна быть бдительной, это держава, которая смогла выжить в регионе», — сказал он.

1 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следующей целью для атак со стороны израильских войск после сектора Газа и Ливана могут стать «турецкие земли». По его словам, сейчас Израиль совершает геноцид на территории сектора Газа и организовывает террористические атаки на Ливан. Эрдоган добавил, что одновременно с этим еврейское государство пытается втянуть в ближневосточный конфликт и другие страны региона.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее в Турции призвали США пересмотреть позицию по Украине.